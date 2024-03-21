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Чудовищных масштабов произошел замор рыбы на российском водохранилище. Видео

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Рыбинское водохранилище в Весьегонске превратилось в кладбище рыбы.

Чудовищных масштабов произошел замор рыбы на российском водохранилище. Видео

Рыба.

Счет погибших особей идет на тысячи.

Рыба готовилась к нересту. Теперь поголовье может сократиться в несколько раз — ведь погибла и сама рыба, и будущее потомство. Подо льдом и на льду валяются гигантские лещи и плотва, указывает tvtver.ru.

Местные жители пытаются собрать рыбу, которую еще можно использовать в пищу. Набирают не ведрами, а увозят на огромных санях.

Рыбаки это бедствие связывают с подготовкой к паводку — открыли плотину, сбросили воду и уровень резко упал. А рыба осталась на мели и погибла.

Аналогичный случай был в 2015 году. Тогда приезжали разбираться столичные чиновники. А сейчас — тишина.

Ранее алтайские ученые придумали установки для спасения задыхающейся подо льдом рыбы. Так как лед на водоемах в Сибири лежит подолгу, заморы рыбы – постоянное явление.

Аэратор работает от ветра и оснащен поплавками. Стоимость устройства составит более 100 тыс. рублей, но окупится оно уже в первый год использования.

Решение проблемы с балансом кислорода в воде позволит заниматься разведением видов рыб, чувствительных к недостатку кислорода, — окуня, щуки, сазана, карпа и раков.

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Взято отсюда
21.03.2024

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