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“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

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Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края поздравили женщин с Международным женским днем 8 Марта.

"Цветы для автоледи": сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

Цветы для автоледи.

Участницам дорожного движения были вручены билеты в цирк, подарочные сертификаты, автомобильные аксессуары, и конечно же цветы и открытки, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Во время вручения подарков сотрудники ГИБДД также попросили соблюдать правила дорожного движения.

Также губернатор Алтайского края поздравил жительниц региона с 8 марта.

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Взято отсюда
08.03.2024

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