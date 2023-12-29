День 673-й. Самое важное к утру 29 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину об увеличении производства вооружения. Производство боеприпасов для стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии нарастили в 50 раз, танков — в семь раз, бронемашин — в 5,5 раза. Господин Чемезов назвал увеличение глобальным.
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У Путина 346 доверенных лиц, но список может вырасти до 600. Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В списке из 346 человек, с которым ознакомился «Ъ»,— фигуристка Татьяна Навка, певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, актер Сергей Безруков, режиссер Никита Михалков, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет, главред RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие.
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МАГАТЭ сообщило об успешных проверках по соблюдению ядерных гарантий на Украине. В течение года эксперты агентства лично контролировали ситуацию в этой сфере, несмотря на вооруженный конфликт, сообщили в пресс-службе организации.
Владимир Путин.
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Доллар — 89,36 рублей. Евро — 99,62 рублей.
Владимиру Путину собирают подписи и определяют представителей.
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Спикер Рады попытался оправдать законопроект о мобилизации ложным утверждением об Израиле.
Нижегородские власти и команда Прилепина организовали предновогодние концерты в зоне СВО.
Член делегации Киева признал, что РФ и Украина были близки к миру весной 2022 года.
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Взято отсюда
29.12.2023