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День 676-й. Самое важное к утру 1 января

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • На заседании Совета Безопасности ООН по вопросу обстрела Украиной Белгородской области постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской область, с которой граничит с Белгородской областью.
  • В ряде российских городов после атаки ВСУ на Белгород отменили новогодние мероприятия, включая Санкт-Петербург. От праздничного представления отказались Магадан, Бутурлиновский район Воронежской области. Салюты отменили Благовещенск, Владивосток, Петропавловска-Камчатск, Вилючинск и Палана.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что не нужно надеяться на улучшение отношений с США в случае победы кандидата от Республиканской партии на выборах президента. По его мнению, «американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу».
  • Минобороны заявило, что вчерашним ударом по Харькову «поражены центры принятия решений и военные объекты» в ответ на обстрел ВСУ Белгорода.

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

Последствия обстрела в Белгороде

Одной строкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ставке главнокомандующего ему представили план действий на 2024 год.

При обстреле Белгорода вооруженными силами Украины 30 декабря погибли 24 человека, 107 человек пострадали, уточнил Минздрав России.

В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) вчера, 30 декабря, в Белгороде получили повреждения более 40 зданий. В их числе — три торговых центра.

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погиб следователь военного следственного отдела СКР по Мулинскому гарнизону Михаил Конопицин. Ему было 27 лет.

В больницах Белгорода остаются 109 человек, пострадавшие при обстреле города 30 декабря.

На блок-постах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам, заявил комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в комментарии ТСН.

Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили над Ростовской областью три беспилотника самолетного типа. О пострадавших не сообщается.

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Взято отсюда
01.01.2024

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