День 688-й. Самое важное к утру 13 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Главные новости

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что военный конфликт России и Украины может продлиться и в 2025 году. При этом он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине для обеспечения обороноспособности страны.

считает, что военный конфликт России и Украины может продлиться и в 2025 году. При этом он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине для обеспечения обороноспособности страны. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно не предполагает участия Лондона в конфликтах на территории Украины.

и президент Украины подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно не предполагает участия Лондона в конфликтах на территории Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание между Великобританией и Украиной соглашения о сотрудничества в сфере безопасности в ходе визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Он заявил, что размещение британского воинского контингента на территории Украины Россия воспримет как объявление войны. Анонсированное соглашение не предполагает размещения британских военных на Украине.

Армия.

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Взято отсюда

13.01.2024