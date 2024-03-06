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День 741-й. Самое важное к утру 6 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 741-й. Самое важное к утру 6 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Балицкий охарактеризовал обстановку на Запорожье как стабильно сложную. Губернатор области отметил, что в регионе стало значительно меньше терактов, организованных “нацистским режимом” Украины.

  • FT: слова Макрона об отправке солдат НАТО на Украину обнажили противоречия внутри альянса. Как пишет газета, страны – участницы Североатлантического альянса опасаются, что отправка военных на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с Россией.

  • В Киеве обвинили Шольца в нежелании передавать ВСУ ракеты Taurus. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что Украина просит эти ракеты у Германии с мая 2022 года.

День 741-й. Самое важное к утру 6 марта

Патроны, боеприпасы.

Одной строкой

Доллар — 90,52, евро — 98,65.

МО РФ сообщило об ударе минометчиков по позициям отступающих из Авдеевки украинских сил.

МО РФ сообщило, что десантники поразили пехоту ВСУ из гранатомета севернее Соледара.

МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ на купянском направлении.

Филиппо потребовал остановить НАТО, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине.

МИД Франции признал наличие сомнений относительно долговременной поддержки Украины.

Пентагон не видит путей обеспечить потребности Киева, кроме одобрения средств Конгрессом.

Франция исключила переход границы соучастия в украинском конфликте.

Лондон заявил, что начнет поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь.

Белый дом считает, что оборонительные рубежи ВСУ сдвигаются в “неправильном направлении”.

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Взято отсюда
06.03.2024

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