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День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Совет Безопасности ООН 22 марта проведет отдельное заседание по Украине по запросу России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло «крупную сеть торговли людьми», которая обманом вербовала людей для участия в военном конфликте на территории Украины на стороне России.

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Армия.

    Одной строкой

    Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рублей.

    В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.

    Гонконгская газета: РФ готова к саммиту по Украине при отказе Запада от поставок оружия.

    10 украинских детей воссоединились со своими семьями.

    ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.

    В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.

    Канада войдет в коалицию по развитию дронов для Украины.

    Байден пообещал Путину, что США не изменят позицию по Украине.

    Глава Минобороны Польши отверг возможность отправки войск на Украину.

    Самое важное – в нашем Telegram-канале

    Взято отсюда
    09.03.2024

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