День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Совет Безопасности ООН 22 марта проведет отдельное заседание по Украине по запросу России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский .

. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло «крупную сеть торговли людьми», которая обманом вербовала людей для участия в военном конфликте на территории Украины на стороне России.

Армия.

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В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.

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10 украинских детей воссоединились со своими семьями.

ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.

В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.

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Глава Минобороны Польши отверг возможность отправки войск на Украину.

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Взято отсюда

09.03.2024