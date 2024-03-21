День 756-й. Самое важное к утру 21 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Правительство Украины на расширенном заседании решило закрыть реестр «международных спонсоров войны». Список находится на сайте проекта «Війна і санкції», который курирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Оно же занимается пополнением реестра. Причиной решения кабмина стали жалобы послов иностранных государств, которые указывали на отсутствие нормативной базы для существования такого списка.

Власти Украины не поддерживают идею о помощи cо стороны США в виде кредитов и считают ее оскорбительной, пишет Politico со ссылкой на чиновника, близкого к офису украинского президента Владимира Зеленского . Альтернативный законопроект о помощи Украине разрабатывают республиканцы в Палате представителей Конгресса.

. Альтернативный законопроект о помощи Украине разрабатывают республиканцы в Палате представителей Конгресса. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил о сохранении сложной обстановки на юго-западном стратегическом направлении в рамках проведения спецоперации. В этих условиях Южный военный округ наращивает поставки современного вооружения и техники.

Армия.

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Доллар — 92,40 рубля. Евро — 100,87 рублей.

В приграничном округе Белгородской области из-за обстрела погибли два человека.

Режиссера Всеволода Королева приговорили к трем годам за «фейки об армии».

ЕС направил Украине первый в 2024 году транш помощи в размере €4,5 млрд.

Bloomberg: Индия не уверена в эффективности саммита по Украине без России.

Боррель предложил ЕС направить 90% прибыли от активов РФ на военную помощь Киеву.

Белгородские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов.

РФ пригрозила Японии последствиями в случае передачи ракет для Patriot Украине.

Советник Зеленского заявил о необходимости усилить обстрелы российских регионов.

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Взято отсюда

21.03.2024