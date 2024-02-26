Девять лет строгого режима дали Константину Падуну, который задушил жену и спрятал тело на крыше

26 февраля Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор Константину Падуну, обвиняемому в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Константин Падун.

Напомним, 5 января 2023 года Константин Падун задушил бывшую супругу Елену и спрятал тело на крыше дома, засыпав снегом. В это время в квартире спали двое детей.

В Барнауле начали поиски пропавшей женщины, Падун помогал следователям и оперативникам. Однако 8 января тело женщины нашли, а Константин признался в убийстве.

По словам свидетелей, мужчина жестоко относился к жене. Например, мог посреди ночи разбудить ее и облить водой.

Также известно, что ранее правоохранители несколько раз приезжали на вызов к супругам. Елена жаловалась, что муж избивает ее, угрожает, отбирает деньги и документы, запирает дома. Падун также жаловался полицейским. В апреле 2022 года он заявил в полицию, что жена вместе с любовником избила его.

На суде он пытался оклеветать супругу, говорил, что в ту ночь она сама на него накинулась. Следователи опровергли эту версию. Также они уверены, что женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей.

Суд признал Падуна виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

26.02.2024