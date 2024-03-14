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Девушка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП на шоссе Ленточный бор

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Автомобилистка не справилась с управлением и машину занесло

Девушка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП на шоссе Ленточный бор

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: “Инцидент Барнаул”

Девушка и двухлетняя девочка пострадали в результате ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в МВД Алтайского края.

Авария случилась 14 марта в 09:35 возле дома № 25.

Предварительно установлено, что автомобилистка 1997 года рождения ехала на Toyota Corona Premio, но в один момент не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие.

“В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир (девочка 2022 года рождения) получили травмы и были доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи”, – рассказали в ведомстве.

В комментариях к записи о ДТП автомобилистка уточнила, что “ехала не быстро”, но в один момент машину занесло. “Ребенок цел. Была слева она. У меня вся левая сторона переломана”, – рассказала девушка.

В произошедшем уже разбираются полицейские – назначена проверка.

Взято отсюда

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