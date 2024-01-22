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Девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом

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Спутник мог оставить ее и уйти за скорой помощью

Девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом

Фото: pxhere.com

23-летняя девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Друг погибшей рассказал, что они вместе возвращались в деревню Лаврино 20 января, решили срезать путь через поле, но заблудились.

В пути через поле девушка сказала, что замерзает. Спутник оставил ее, чтобы добраться до жилых домов и вызвать помощь.

Утром тело замерзшей девушки обнаружил участковый, которому о случившемся рассказали врачи.

Правоохранители разбираются в ситуации. 

Взято отсюда

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