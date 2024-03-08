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Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в Сочи

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Девушки на трассе стали падать друг на друга

Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в Сочи

Соревнования в Сочи / Кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Девять лыжниц попали в больницу после гонки в метель в Сочи. Об этом сообщает Shot.

На зимней Спартакиаде учащихся состоялся забег на 10 километров. Несмотря на снежную бурю, соревнования не отменили и девушки вышли на старт.

Во время одного из спусков спортсменки начали падать и заваливаться друг на друга. 15 из них не смогли доехать до финиша, а 9 попали в больницу с различными травмами.

По словам участников, у лыжниц зафиксированы травмы рук и ног, а также открытые переломы.

Количество пострадавших уточняется.

Взято отсюда

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