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Девушка обманула москвича на деньги

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Москвич захотел любви и обратился к девушке из интернета, она позвала его в кино, пытаясь обмануть, сообщает «112».

Девушка обманула москвича на деньги

Деньги.

На первое свидание девушка согласилась идти только в кино, но попросила забронировать зал для двоих.

Пострадавший оформил аренду ВИП-зала за пять тыс. рублей, по требованию менеджера оплатил страховку и депозит на 32 тыс. рублей. Его заверили, что в случае если он ничего не испортит, деньги вернутся.

Но менеджер кинотеатра ввела его в заблуждение, сказав, что та сумма была за одного, а если он собирается прийти со спутницей, ему придется доплатить. Мужчина стал думать, что что-то не так и захотел обратиться в поддержку кинотеатра. Каково было его удивление, когда все номера были такими же, как и телефон его спутницы.

Все встало на свои места и потерпевший бросился в полицию писать заявление.

Ранее сообщалось, что молодой барнаулец украл из фитнес-клуба более 35 тыс. рублей.

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Взято отсюда
17.03.2024

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