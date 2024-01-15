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“Джэлэкси”: Бузова перепутала название ТРЦ в Барнауле

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Накануне в Барнаул приезжала звезда Ольга Бузова. После мероприятия она поблагодарила барнаульцев, но случайно перепутала название торгового центра, в котором проходила встреча. И назвала его “Джэлэкси” вместо “Гэлэкси”.

"Джэлэкси": Бузова перепутала название ТРЦ в Барнауле

Ольга Бузова.

Бузова записала видеообращение к барнаульцам и поблагодарила их за проведенный день, подарочки и комплименты.

Также она сама отметила, что все были очень красивыми и позитивными.

“Какая чудесная встреча! Ольга Бузова всегда радует своих поклонников своей энергией и позитивом. На фан-встрече в Барнауле, она смогла создать особую атмосферу и поделиться своей радостью с каждым, кто пришел поближе познакомиться с ней. Такие встречи делают наши серые будни немного ярче и дарят нам незабываемые впечатления. Спасибо, Ольга, за тепло и внимание к своим поклонникам! Желаю вам еще больше успеха и счастья!”, “Оля, вы как всегда лучшая!”- делятся впечатлениями фанаты.

“Барнаул — one Love”, – такими словами закончила свое обращение звезда.

При этом Ольга приехала на мероприятие с простудой, но выдержала отлично.

Ранее стало известно, сколько человек пришли на встречу с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY.

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Взято отсюда
15.01.2024

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