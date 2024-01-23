До особого распоряжения жителей Алма-Аты попросили покинуть дома

Жителей Алма-Аты власти попросили покинуть дома из-за землетрясения, пишет РИА Новости.

Землетрясение.

Всех попросили соблюдать и спокойствие. А для безопасности выйти на улицу до особого распоряжения, указывает Lenta.ru.

После полуночи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр — на границе Казахстана и Киргизии. Люди выпрыгивали из окон, испугавшись подземных толчков. Некоторые получили увечья.

Аэропорт приостанавливал работу.

Ранее в Казахстане жители ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае. А землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате.

В январе 2013 года в Алма-Атинской области произошло 12 землетрясений за сутки.

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Взято отсюда

23.01.2024