Дочь Льва Рубинштейна сообщила о его смерти

Поэт скончался в реанимации

Кадр из видео

На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн. Об этом в социальных сетях рассказала его дочь.

8 января Рубинштейна сбила машина. После аварии его доставили в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, среди которых: раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы ребер в грудной клетке. Как отмечал Shot, сильнее всего пострадала голова поэта. Врачи отмечали, что шансы на выживание у Рубинштейна минимальные.

По информации СМИ, Рубинштейн умер после глубокой комы.

Напомним, что Лев Рубинштейн – член Союза российских писателей (1991). Лауреат литературной премии “НОС-2012” за книгу “Знаки внимания”.

Взято отсюда