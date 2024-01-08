Дожди, метели и штормовой ветер. Какую погоду ожидают 8 января в Алтайском крае

День обещает быть теплым, с осадками. В разных местах региона синоптики прогнозируют снегопады и дожди.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.

Днем температура воздуха будет держаться в пределах -1,+4 градусов.

На большей части края ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами метели и снежный заносы . На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле температура воздуха 0, +2. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с.

9 января синоптики прогнозируют похолодание.

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Взято отсюда

08.01.2024