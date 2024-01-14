Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

Фан-встреча с Ольгой Бузовой прошла 14 января в барнаульском ТРЦ GALAXY, фото и подробности расскажет Altapress.ru
Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год
На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л’Этуаль и первый этаж торгово-развлекательного центра.
Несмотря на погодные условия, барнаульцы стояли в очереди, которая начиналась с самого эскалатора, где дежурил охранник и пропускал на спуск по несколько человек.
“К сожалению, сегодня без обнимашек”, – сообщил ведущий мероприятия.
Как заявила сама певица в своем блоге, она плохо себя чувствовала накануне, но это не остановило ее встретиться с фанатами. Тем не менее пообщаться со звездой времени не хватает, но фото и автографы получат все. Примерный возраст присутствующих на фан-встрече барнаульцев 16-20 лет.
Охране пришлось сдерживать фанатов, которые старались перебраться через импровизированный “турникет”. На месте встречи дежурит врач.
Обеспокоенных поклонников успокаивает охрана, говорят получить фото удастся каждому.
Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год
Неожиданно много парней пришло увидеться со звездой,. Многие взрослые мужчины подходят к Бузовой, чтобы взять автограф.
Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год
Ранее мы сообщали, сколько будет идти встреча с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY.
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Взято отсюда
15.01.2024