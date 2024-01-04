Два автомобиля наполовину провалились под лед на алтайском водохранилище

Две легковушки до бамперов провалились под лед на Гилевском водохранилище в районе села Корболиха в Третьяковском районе.

Известно, что на автомобилях приехали рыбаки. На момент провала людей в машинах не было, обошлось без пострадавших.

В МЧС по Алтайскому краю напоминают, что выходить на лед, когда он еще не окреп, крайне опасно. Даже в холода.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае отремонтировали мост через безымянный ручей за 54,4 млн рублей.

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Взято отсюда

04.01.2024