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Два человека погибли на Алтае в жутком ДТП рядом с местом, где разбился Евдокимов

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Еще четверо детей серьезно пострадали, им оказывают медицинскую помощь

Два человека погибли на Алтае в жутком ДТП рядом с местом, где разбился Евдокимов

Фото: прокуратура Алтайского края

Массовое смертельное ДТП произошло днем 7 января в Алтайском крае на федеральной трассе “Чуйский тракт”. Авария произошла рядом с селом Плешково. В результате происшествия погибли две женщины и еще восемь человек пострадали.

Предварительно установлено, что водитель – 32-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda Bongo, совершая маневр обгона, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Nissan X-Trail под управлением водителя – 41-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1968 года рождения) автомобиля Mazda скончались на месте ДТП, в Центральную городскую больницу Бийска для оказания медицинской помощи были доставлены пассажиры автомобиля Mazda.

Прокурор региона Антон Герман поручил организовать проверку по данному факту.

“По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки”, – сообщили в ведомстве.

По результату проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Территориальный прокурор уже выехал на место трагедии.

Кстати, именно на этом участке дороги рядом с селом Плешково 7 августа 2005 года в автомобильной аварии погиб артист, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Взято отсюда

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