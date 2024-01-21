Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

Еще трое человек пострадали, среди них — двое детей

Фото: amic.ru

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Павловском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

20 января на трассе А-321 водитель Toyota Echo выехал на встречку, после чего его развернуло и машина столкнулась со встречной Suzuki Vitara.

В результате водитель и пассажир Toyota скончались на месте до приезда скорой. Два несовершеннолетних пассажира Toyota и водитель Suzuki получили травмы различной тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Взято отсюда