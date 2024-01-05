Два человека пострадали от ракетного удара в Белгороде

Один из снарядов прилетел на парковку возле жилого дома, сообщает “Царьград”.
Последствия взрыва в Белгороде
Известно, что по городу выпустили серию украинских ракет “Ольха”.
От падения ракеты на парковку жилого дома пострадали два человека. Один получил осколочное ранение предплечья, второй – осколочное ранение голени. Их госпитализировали.
Также было повреждено около 30 автомобилей и несколько жилых домов.
Ранее в Белгороде произошел обстрел. Погибли 14 человек.
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Взято отсюда
05.01.2024