Два человека пострадали от ракетного удара в Белгороде

Один из снарядов прилетел на парковку возле жилого дома, сообщает “Царьград”.

Последствия взрыва в Белгороде

Известно, что по городу выпустили серию украинских ракет “Ольха”.

От падения ракеты на парковку жилого дома пострадали два человека. Один получил осколочное ранение предплечья, второй – осколочное ранение голени. Их госпитализировали.

Также было повреждено около 30 автомобилей и несколько жилых домов.

Ранее в Белгороде произошел обстрел. Погибли 14 человек.

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Взято отсюда

05.01.2024