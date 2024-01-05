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Два человека пострадали при обстреле Белгородской области ракетами “Ольха”

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Системы ПВО уничтожили в небе 10 украинских ракет

Два человека пострадали при обстреле Белгородской области ракетами "Ольха"

Фото: соцсети

Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода и Белгородской области вечером 4 января. Кроме того, повреждены дома и более 30 автомобилей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу”, – написал он.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два мужчины. Один получил осколочное ранение предплечья, другой – голени. Их доставили в больницу.

Также пострадал жилой сектор: в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.

 

Взято отсюда

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