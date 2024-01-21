Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

ДТП произошло на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор

Фото: Barnaul 22

Два человека пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей в Барнауле, сообщили в МВД Алтайского края.

Авария случилась 19 января в 10:40 на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Предварительно установили, что 56-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выскочил на встречку, где и столкнулся с фурой MAN.

От удара пострадали люди, находившиеся в “Жигулях”, – водитель и пассажирка. Их доставили в горбольницу № 1 для оказания медпомощи.

Полицейские тем временем проводят проверку.

Взято отсюда