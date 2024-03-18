Два десятка вагонов сошли с рельсов на Транссибе

В Приамурье движение поездов приостановили из-за аварии, сообщает “Лента.ру”.
Рельсы, железная дорога.
На перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда
Авария произошла из-за легкового автомобиля, который выехал на пути вне железнодорожного переезда. Локомотивная бригада не пострадала. Автомобилиста госпитализировали.
На место происшествия направили восстановительные поезда.
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Взято отсюда
18.03.2024