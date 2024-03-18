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Два десятка вагонов сошли с рельсов на Транссибе

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В Приамурье движение поездов приостановили из-за аварии, сообщает “Лента.ру”.

Два десятка вагонов сошли с рельсов на Транссибе

Рельсы, железная дорога.

На перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда

Авария произошла из-за легкового автомобиля, который выехал на пути вне железнодорожного переезда. Локомотивная бригада не пострадала. Автомобилиста госпитализировали.

На место происшествия направили восстановительные поезда.

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Взято отсюда
18.03.2024

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