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Два конфликта в трамвае произошли за сутки в Барнауле, один из них — избиение кондуктора

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Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле вечером 28 февраля. А утром 29 мужчина обматерил девушек. Об этом сообщают очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”.

Два конфликта в трамвае произошли за сутки в Барнауле, один из них — избиение кондуктора

Полиция ночью. ДТП.

Причина первого конфликта не уточняется. Судя по видео, пассажир вел себя агрессивно, матерился и избил кондуктора до крови.

Кондуктор призывал мужчину прекратить. Неизвестно, вызвал ли кто-нибудь полицию и скорую.

Конфликт произошел в вагоне на ул. Попова. Номер трамвая не сообщили.

Второй случай произошел утром в трамвае №5 мужчина обматерил двух девушек. По словам очевидцев, они громко разговаривали.

В комментариях некоторые барнаульцы встали на сторону мужчину.

“А что правда, то правда, последнее время никто громкость не убавляет ни в очереди у кабинета врача, ни в общественных местах”, — написала женщина.

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Взято отсюда
29.02.2024

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