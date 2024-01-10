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Два офицера ФСБ получили от настоятеля храма миллионную взятку

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Военные следователи предъявили обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма в Москве двум полковникам ФСБ.

Два офицера ФСБ получили от настоятеля храма миллионную взятку

Уголовное дело.

Речь идет о почти 20 млн рублей, указывает ТАСС.

Взятку полковники получили в обмен на принятие решения в пользу храма в арбитражном суде.

Во время обыска дома у офицеров следователи обнаружили часть денег, указывает Газета.Ru. Полковников поместили в СИЗО. Они признали вину, но требуют переквалифицировать дело по статье о мошенничестве.

Ранее генерал-покровитель рассказал о следователях, устроивших пьянку во время обыска в его особняке.

Бывший начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждал, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась нелицеприятная надпись. Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета.

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Взято отсюда
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