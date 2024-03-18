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Два сибиряка прикинулись газовщиками и обманули пенсионера

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Мошенническая схема провернулась в Волгограде, сообщает Mash Siberia.

Два сибиряка прикинулись газовщиками и обманули пенсионера

Мошенник.

Там два новосибирца и один местный житель пришли к 86-летнему пенсионеру и заявили, что у него нужно проверить газовое оборудование.

Доверчивый мужчина позволил мошенникам пройти в свою квартиру, они в свою очередь, умыкнули у него почти 40 тыс. рублей.

Преступников удалось задержать у волгоградского подельника. В настоящее время правоохранители уже возбудили уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что женщина перевела мошенникам почти 17 млн рублей.

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Взято отсюда
19.03.2024

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