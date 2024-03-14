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Две автомобилистки пострадали в ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле

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При столкновении машины едва не сбили пешехода

Две автомобилистки пострадали в ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле

ДТП на Красноармейском / Кадр: “В курсе 22”

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

ДТП случилось 13 марта в 14:30 возле дома № 31 на Красноармейском.

Предварительно установлено, что женщина 1977 года рождения ехала на Hyundai Kona по проспекту от улицы Гоголя в сторону Никитина и при повороте налево не уступила дорогу встречному Nissan Tiida, за рулем которого была девушка 2004 года рождения. При столкновении обе машины вылетели на тротуар и едва не сбили пешехода.

В результате аварии обе автомобилистки получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Полицейские проводят проверку.

Взято отсюда

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