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Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погодных условий

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На месте выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, задействована дорожная техника

Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погодных условий

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С 21:40 введено ограничение движения для всех видов транспорта на участках автодорог регионального значения в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Так, проехать нельзя по следующим дорогам:

  • К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
  • К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов.

Причиной перекрытия трасс стали сложные метеорологические условия, в том числе порывистый ветер и гололед. На дорогах выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Задействована дорожная техника.

Получить помощь и оперативную информацию можно по следующим телефонам:

  • дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;
  • дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 20-26-72;
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Взято отсюда

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