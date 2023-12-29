Двое барнаульцев получили большой штраф за нарушение тайны телефонных переговоров

Двое жителей Барнаула заплатят по 100 тыс. рублей за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает mk.ru.

Мошенник.

Известно, что местные жители воспользовались служебным положением и детализировали телефонные звонки москвички.

После этого они продали данные.

Суд назначил каждому штраф в размере 100 тыс. рублей. А также их работодатель должен выплатить женщине компенсацию за моральный вред.

Ранее сообщалось, что в Бийске при катании на снегокате пострадал подросток.

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Взято отсюда

29.12.2023