Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

Ущерб от их действий оценили в 280 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

27-летний житель Бийска и его 28-летний брат пойдут под суд за браконьерство, пишет “МВД Медиа”.

Установили, что горожанин поехал на снегоходе в охотничьи угодья Красногорского района и застрелил лося без разрешительных документов.

Вскоре он отправился со старшим братом на рыбалку. Запрещенной ставной сетью в устье Бии они поймали 19 рыб, среди которых сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень.

Мужчин взяли с поличным – когда они занимались браконьерством. Во время обысков у них изъяли мясо лося, рыбу, карабин, ружье ИЖ-27, топор, прочие предметы и снаряжение, при помощи которых они совершали преступления.

Сумма ущерба от их действий составила 280 тысяч рублей.

Взято отсюда