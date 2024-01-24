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Двух человек спасли при пожаре в частном доме в Бийске

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Пройденная огнем площадь составила 60 квадратных метров

Двух человек спасли при пожаре в частном доме в Бийске

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске ранним утром 24 января сгорел частный деревянный дом, рассказали в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Сообщается, что местные вызвали пожарных в 03:18. К их прибытию горела крыша, причем огонь быстро распространялся, а внутри жилища находились люди.

Начальник караула 20-й пожарно-спасательной части Александр Кутькин рассказал подробности случившегося: “Возгорание произошло со стороны веранды, и путь к выходу был отрезан. Застрявших в доме мужчину и женщину спасли через оконный проем”.

Впоследствии пламя потушили на площади 60 “квадратов”. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Взято отсюда

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