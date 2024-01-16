Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве

Мать оставила его на некоторое время, а вернувшись, нашла тело
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Тело двухлетнего ребенка нашли в ванной московского дома. Об этом сообщает прокуратура города в Telegram-канале.
По словам матери, она оставила детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения без присмотра, а когда вернулась, нашла тело малыша.
“В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования”, – рассказали в прокуратуре.
Ведомство контролирует ход расследования. Причину смерти малыша установят во время судмедэкспертизы.
Взято отсюда