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Экс-депутат, высаженный из самолета в Барнауле, рассказал свою версию происшествия

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Махсудян улетел в Сочи через Москву рейсом другой авиакомпании

Экс-депутат, высаженный из самолета в Барнауле, рассказал свою версию происшествия

Крыло самолета в полете / Фото: unsplash.com

Бывший депутат АКЗС Артак Махсудян рассказал, почему его высадили из самолета “Победы” в аэропорту Барнаула. Как сообщает Telegram-канал Shot, он летел в Сочи на лечение с пересадкой через Москву.

Махсудян поднялся на борт самолета утром 27 февраля, спокойно занял свое место и ждал полета, как вдруг к нему подошла стюардесса. Она заявила, что лететь у окна возле аварийного выхода ему нельзя, поскольку на этом месте нельзя применять удлинитель для ремня.

“Я говорю: “А почему?” Я потом привязался, вот это надел, потом я ей сказал: “Пошла вон отсюда! Иди на свое место! Я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь”, – рассказал Махсудян.После этого бортпроводница ушла к командиру корабля, доложила о нештатной ситуации и вскоре на борт поднялись полицейские, которые вывели политика. Сам Махсудян назвал ее “любовницей” пилота.

Через некоторое время депутат улетел в Москву рейсом авиакомпании S7. На “Победу” же он собирается жаловаться в МВД и прокуратуру.

Взято отсюда

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