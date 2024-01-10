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Электропоезд насмерть сбил российского подростка, который завязывал шнурки на путях

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Мальчик не заметил состав из-за капюшона

Электропоезд насмерть сбил российского подростка, который завязывал шнурки на путях

Фото: unsplash.com

9 января в Ростовской области поезд сбил 14-летнего подростка. Как сообщает Rostovgazeta.ru, инцидент с жителем Егорлыкской произошел на станции “Атаман”.

По предварительной информации, мальчик нарушил правила безопасности на железной дороге. Пока правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, товарищ погибшего подростка рассказал, что дети решили перейти пути в неположенном месте. У ребенка развязались шнурки и он решил завязать их прямо на рельсах, не услышав звука приближения электрички из-за капюшона.

Погибший попросил друга подождать, но когда последний поднял голову, его товарища уже сбил поезд.

В транспортной полиции призвали граждан соблюдать внимание при приближении к железной дороге и снимать капюшоны и наушники. Кроме того, следует внимательно смотреть по сторонам, сами пути можно пересекать только в установленных местах — через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.

Взято отсюда

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