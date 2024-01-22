Елене Блиновской грозит 16 лет колонии по новой статье

Представительница инфобизнеса после ближайшего суда может отправиться в СИЗО

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До 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Об этом сообщает Shot.

Следователи установили причастность “королевы марафонов” к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей”. Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. За это Блиновской грозит до шести лет.

Также в отношении нее продолжается расследование дел по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По этим статьям ей грозит до трех и семи лет тюрьмы.

После ближайшего заседания суда Блиновская может отправиться в СИЗО.

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