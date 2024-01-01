Еще два легковых автомобиля попали в серьезную аварию в Алтайском крае

Из-за неблагоприятных погодных условий 1 января в Алтайском крае происходит череда дорожных аварий. Очевидцы сообщают о ДТП в Топчихинском районе.

ДТП на трассе А 322 в Топчихинском районе

По словам очевидцев, авария произошла на трассе “А 322” в Топчихинском районе.

Судя по кадрам, в результате столкновения у одного автомобиля оторвало бампер, а второй улетел с трассы в снег.

Свидетели аварии говорят, что есть пострадавшие.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись в районе барнаульского поселка Черницк 1 января. Пострадало пять человек. У одного автомобиля полностью разворочен перед. Второй автомобиль улетел с трассы.

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Взято отсюда

01.01.2024