Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 января.
Главное за день в Алтайском крае.
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На Алтае женщина год истязала дочь проводом от зарядки телефона
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На кормушку в алтайском лесу прилетели красавцы-гости
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Как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле.
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Взято отсюда
15.01.2024