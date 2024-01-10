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Фельдшера приезжают на лыжах. В алтайском поселении не чистят дороги после бурана

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Жители станции Шпагино не могут выехать на работу из-за нечищеных дорог, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Фельдшера приезжают на лыжах. В алтайском поселении не чистят дороги после бурана

Застрявшие автомобили на станции Шпагино

Известно, что глава местного сельского совета не заключил договор на чистку дорог. На вопросы жителей по этому поводу он отказывается отвечать.

Поставщики продуктов вынуждены носить их на руках в школу и магазины.

Фельдшера добираются до станции на лыжах, а жители не могут попасть на работу или вернуться обратно.

Ранее барнаульцы жаловались на ужасную дорогу одной из улиц города.

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Взято отсюда
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