Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

Лето, отпуск, пляж. Всем ли нужен “крем от солнца”? Как защитить кожу от вредного воздействия солнечного излучения? Несмотря на то, что косметологи и другие специалисты много говорят и пишут о том, что делать это необходимо, большая часть населения проявляет удивительную неосведомленность в этом вопросе.

Пляж. Солнцезащитный крем.

Altapress.ru подготовил небольшую подборку полезных советов, как защитить кожу от УФ-излучения.

Бытует мнение, что людям со смуглой кожей крем от солнца не нужен. Это неправда. В условиях интенсивного солнечного воздействия он нужен всем.

Ведь дело в том, что крем защищает не только от ожогов, которые вызывают UVB-лучи, но и от разрушительного действия UVA-излучения, провоцирующего фотостарение и риск возникновения меланомы.

Конечно, смуглые люди загорают быстрее и лучше, чем светлокожие, но им тоже нужна защита. Что бы определить, какой интенсивности она должна быть, можно определить свой фототип кожи (всего их 6) по шкале фототипов Фитцпатрика, а заодно и посмотреть УФ-индекс места, где вы находитесь, чтобы понять, насколько агрессивно солнце в данный момент.

Пляж. Лето. Бассейн.

Как выбрать солнцезащитный крем?

Современные санскрины содержат фильтры, защищающие как от UVA, так и UVB- излучения, о чем свидетельствуют надписи на упаковке. SPF (Sun Protection Factor — фактор солнечной защиты) обозначает количественный показатель блокирования UVB -излучения. Говорить о серьезной защите можно только начиная с показателя SPF 15 — он не пропускает 93% УФ-лучей, а SPF 30 – 97%.

О том, насколько может защитить средство от UVA-лучей, покажет индекс PA, от + до +++ или PPD (Persistent Pigment Darkening) от 2 до 16, максимальное значение — 32. Правда, даже самый мощный фильтр может задержать только 42% UVA-лучей, но ученые работают над этим.

Пляж. Солнце.

Что еще может рассказать упаковка крема? Из списка ингредиентов можно понять, какой вид фильтров (физические или химические) содержит средство. Принцип действия у них разный — физические фильтры отражают УФ-лучи, а химические — поглощают.

По потребительским свойствам крема с химическими фильтрами более легкие и менее липкие, но по поводу того, какие средства лучше защищают, у косметологов есть разные точки зрения. О том, что в санскрине использованы химические фильтры, говорят вещества циннамат, октокрилен, бутилметоксидибензоилметан (авобензон), бензофенон-2 (оксибензон). Физические – оксид цинка или диоксид титана.

Пляж. Купальный сезон.

Как пользоваться солнцезащитным кремом?

Безопасного загара в принципе не бывает с 12 до 16 часов. Если же вы собрались на пляж в другое время, нужно помнить несколько правил:

Наносить крем от солнца за полчаса до выхода на солнце. Не жалеть крема: на лицо и шею нужна минимум чайная ложка средства, на тело – примерно пять столовых ложек. Обновлять средство каждые 2-3 часа. Даже средство с пометкой «водостойкое» после 40 минут купания требует повторного нанесения.

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Взято отсюда

01.01.2024