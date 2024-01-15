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Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

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Жильцам вручают уведомления о необходимости покинуть занимаемые помещения

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

Фото: unsplash.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк побывал на площадке дома по улице Партизанской, 70б, который признали небезопасным для нахождения. Как сообщает пресс-центр мэрии, там проводится поквартирный обход с участием полицейским.

Сотрудники районной администрации оповещают жильцов и вручают уведомления о необходимости покинуть занимаемые помещения. Глава города обратился к жильцам с настоятельной просьбой покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.

По поручению Франка, 16 января в мэрии пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Там примут решение о дальнейших действиях.

Напомним, что 15 января в Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской. В здании резко ухудшилось состояние конструкций – эксперты зафиксировали вертикальные трещины, раскрашивание наружного слоя штукатурки, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте. Согласно заключение экспертов, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.

На базе школы №1 развернули пункт временного размещения. Пока там подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40.

Взято отсюда

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