Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

В МЧС по Алтайском краю сообщили, что в регионе к Крещению готова 41 купель.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Где купели будут в Барнауле?
В Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби хватит: его толщина составляет уже 50 см.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Где будут купели в Алтайском крае?
- Бийск – район Центрального моста;
- Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
- Заринск – р. Чумыш;
Остальные купели
- Алейский район – с. Красный Яр, оз. “Искусственное”;
- Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;
- Баевский район – с. Баево, оз. Баево;
- Бийский район – с. Малоугренево, родник;
- Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
- Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;
- Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;
- Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;
- Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
- Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
- Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;
- Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;
- Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;
- Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;
- Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;
- Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
- Новичихинский район – с. Новичиха, озеро новая Кирпичка;
Павловский район:
- с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
- п. Комсомольский, оз. Комсомольское;
Первомайский район:
- с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
- с. Бобровка, р. Бобровка;
- с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
- с. Березовка, р. Чесноковка;
- с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
- Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
- Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;
- Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;
- Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;
- Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
- Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
Усть-Пристанский район:
- с.Усть-Пристань, р.Обь;
- с.Коробейниково, р.Чарыш;
Целинный район:
- с. Целинное р. Яма;
- с. Дружба р. Марушка;
- Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;
- Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.
Будут ли крещенские морозы в Барнауле и Алтайском крае 19 января?
Утром и днем температура в Алтайском крае будет от -20 до -13 градусов 19 января. Вечером опустится до -17. Ветер будет слабый — 2,4 м/с. Зато дуть будет с северо-востока и востока.
Меры предосторожности
Врачи год от года предупреждают: окунание в прорубь безопасно только для здоровых людей. Делать это нужно только после консультации со специалистом. Прорубь должна быть в специальном месте.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Кому опасно окунаться в прорубь на Крещение?
Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе:
- гипертонией,
- ишемической болезнью сердца,
- сердечной недостаточностью,
- нарушением сердечного ритма,
- перенесенным инфарктом миокарда.
Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
С хроническим заболеванием можно нырнуть в прорубь?
В Минздраве посоветовали людям с хроническими заболеваниями умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.
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Взято отсюда
16.01.2024