Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

В МЧС по Алтайском краю сообщили, что в регионе к Крещению готова 41 купель.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Где купели будут в Барнауле?

В Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби хватит: его толщина составляет уже 50 см.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Где будут купели в Алтайском крае?

Бийск – район Центрального моста;

Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;

Заринск – р. Чумыш;

Остальные купели

Алейский район – с. Красный Яр, оз. “Искусственное”;

Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;

Баевский район – с. Баево, оз. Баево;

Бийский район – с. Малоугренево, родник;

Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;

Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;

Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;

Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;

Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;

Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;

Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;

Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;

Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;

Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;

Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

Новичихинский район – с. Новичиха, озеро новая Кирпичка;

Павловский район:

с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;

п. Комсомольский, оз. Комсомольское;

Первомайский район:

с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;

с. Бобровка, р. Бобровка;

с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

с. Березовка, р. Чесноковка;

с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;

Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;

Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;

Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;

Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;

Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;

Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

Усть-Пристанский район:

с.Усть-Пристань, р.Обь;

с.Коробейниково, р.Чарыш;

Целинный район:

с. Целинное р. Яма;

с. Дружба р. Марушка;

Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;

Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.

Будут ли крещенские морозы в Барнауле и Алтайском крае 19 января?

Утром и днем температура в Алтайском крае будет от -20 до -13 градусов 19 января. Вечером опустится до -17. Ветер будет слабый — 2,4 м/с. Зато дуть будет с северо-востока и востока.

Меры предосторожности

Врачи год от года предупреждают: окунание в прорубь безопасно только для здоровых людей. Делать это нужно только после консультации со специалистом. Прорубь должна быть в специальном месте.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Кому опасно окунаться в прорубь на Крещение?

Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе:

гипертонией,

ишемической болезнью сердца,

сердечной недостаточностью,

нарушением сердечного ритма,

перенесенным инфарктом миокарда.

Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

С хроническим заболеванием можно нырнуть в прорубь?

В Минздраве посоветовали людям с хроническими заболеваниями умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.

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Взято отсюда

16.01.2024