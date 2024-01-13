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Гепатит А выявили у посетителей российских закусочных

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В Свердловской области выявили семь случаев заражения гепатитом А. Все заболевшие посещали сеть местных закусочных, сообщает РИА Новости.

Гепатит А выявили у посетителей российских закусочных

Шаурма.

Известно, что заболевшие покупали продукцию в местных закусочных “Гиро”.

В торговых точках обнаружили серьезные санитарно-эпидемиологические нарушения: нет водоснабжения и товарно-сопроводительных документов продукции, сотрудники готовят блюда в неспециальной одежде.

Сейчас проводят лабораторные обследования сотрудников кафе, исследуют пробы воды и пищи. Деятельность закусочных “Гиро” временно запретили.

Ранее массовое отравление неизвестным веществом произошло на концерте российского рэпера.

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Взято отсюда
13.01.2024

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