Гладков сообщил о трех пострадавших при новом обстреле Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщает Гладков.

Первые минуты после обстрела в Белгороде

Отмечается, что есть трое пострадавших — одна женщина и двое мужчин. У всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали.

Также в городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали от ракетного удара в Белгороде.

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Взято отсюда

09.01.2024