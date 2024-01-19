Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

Коллеги утверждают, что начальнику просто не повезло

Фото: amic.ru

В Ростовской области глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе здания администрации, сообщает Telegram-канал Shot.

Коллеги Ухина утверждают, что начальнику просто не повезло.

“Он шел на работу по “идеально почищенному тротуару”, но не заметил замерзшую лужу”, – пояснили они.

Как уточняет Telegram-канал Don Mash, врачи диагностировали двойной открытый перелом ноги со смещением. По словам Ухина, на больничном он проведет как минимум четыре месяца.

Взято отсюда