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Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

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Каждый год мастера в Барнауле воспроизводят старинный сюжет – рождение Иисуса. Фотокорреспондент Дмитрий Лямзин отправился к Покровскому собору, чтобы показать нам нарядный вертеп, который все еще украшает территорию храма.

Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

Рождественский вертеп в Покровском соборе.

А пока вы листаете снимки, напомним несколько фактов об этом символе праздника.

  • Слово “вертеп” в древнерусском обозначал “пещера”. Все логично: Иисус Христос — родился в Вифлеемской пещере, где остановились на ночлег Дева Мария и праведный Иосиф.
  • Первые композиции были вырезаны из дерева в Италии в конце XI века известным скульптором Арнольдом ди Камбьо. Некоторые фигурки сохранились.
  • С рождественского вертепа, который представлял из себя домик с прорезями, который можно использовать для представлений, началась история кукольного театра на Руси. Ходили по домам христославы, славившие рождение Христа.
  • Классический набор героев вертепного театра — Богоматерь, Иосиф, Ангел, Пастух, три Царя-волхва, Ирод, Рахиль, Солдат, Черт, Смерть и Пономарь, в обязанность которого входило зажигать свечи на вертепе перед представлением.

Фоторепортаж о том, как в Барнауле встретили православное Рождество можно посмотреть здесь.

Ранее altapress.ru рассказывал, когда будут отмечать Крещение в 2024 году и как к нему подготовиться.

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Взято отсюда
10.01.2024

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