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Главу узбекского землячества, оскорблявшего участников СВО, признали террористом

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Ранее ему не удалось оспорить меру пресечения в виде ареста

Главу узбекского землячества, оскорблявшего участников СВО, признали террористом

Усман Баратов* / Сообщество “Ватандо” во “ВКонтакте”

Главу узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает “Газета.ru” со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

Напомним, что Баратов* опубликовал в “Одноклассниках” пост, в котором ситуацию с ценами на яйца сопроводил картинкой с уничижительной по отношению к участникам спецоперации надписью. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова “русские”.

Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”). Его арестовали на два месяца. Баратов* пытался оспорить меру пресечения, однако суд счел ее обоснованной.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов

Взято отсюда

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