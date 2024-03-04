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Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

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В Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу съемной квартиры насвай и отравилась, сообщает “Лента.ру”.

Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

Скорая помощь.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у пострадавшей отравление неизвестным веществом.

Ее родители получили протоколы по двум статьям: о нарушении иностранным гражданином правил въезда и неисполнении родительских обязанностей.

Ранее фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе с Казахстаном.

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Взято отсюда
05.03.2024

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