Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

В Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу съемной квартиры насвай и отравилась, сообщает “Лента.ру”.
Скорая помощь.
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у пострадавшей отравление неизвестным веществом.
Ее родители получили протоколы по двум статьям: о нарушении иностранным гражданином правил въезда и неисполнении родительских обязанностей.
Ранее фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе с Казахстаном.
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Взято отсюда
05.03.2024