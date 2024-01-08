“Голимая грязь”. Прокуратура проверит экологическое состояние коричневой речки на Алтае

Прокуратура Республики Алтай начала проверку по публикации из социальной сети о загрязнении отходами реки Викорьевка в Майском сельском поселении Турочакского района.
Река Викорьевка.
Викторьевка – приток Каурчака, который впадает в Лебедь. Очевидцы предполагают, что коричневый цвет воде могли придать слитые отходы из отстойников.
Видео с “экологическим происшествием” опубликовали в Barnaul 22.
“Голимая грязь”, – резюмировал автор ролика.
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Взято отсюда
08.01.2024