“Голимая грязь”. Прокуратура проверит экологическое состояние коричневой речки на Алтае

Прокуратура Республики Алтай начала проверку по публикации из социальной сети о загрязнении отходами реки Викорьевка в Майском сельском поселении Турочакского района.

Река Викорьевка.

Викторьевка – приток Каурчака, который впадает в Лебедь. Очевидцы предполагают, что коричневый цвет воде могли придать слитые отходы из отстойников.

Видео с “экологическим происшествием” опубликовали в Barnaul 22.

“Голимая грязь”, – резюмировал автор ролика.

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Взято отсюда

08.01.2024